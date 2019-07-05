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Genao, Galatasaraylı seviyor!

Serie A takımlarından Genao, son dönemlerde Galatasaray’da forma giymiş Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:52
Genao, Galatasaraylı seviyor!

Serie A takımlarından Genao, son dönemlerde Galatasaray’da forma giymiş Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattı. İtalyan ekibini geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Cesare Prandelli çalıştırıyordu.


Galatasaray ile sözleşme bitmesinin ardından serbest kalan Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu. Sinan, Serie A takımlarından Genoa ile anlaştı. İtalyan temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genoa’nın son dönemlerde sarı-kırmızılılarda oynayan futbolcuları kadrosuna katması ise dikkat çekti. Sinan Gümüş’ün dışında bu kulübe daha önce de Goran Pandev, Blerim Dzemaili ve Koray Günter transfer oldu.


İlk olarak 2015-2016 sezonunda Makedon futbolcu Goran Pandev, Galatasaray’dan sonraki durağı Genao oldu. Aynı sezon İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili kiralık olarak İtalyan ekibinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Koray Günter de Cimbom’dan sonra Genao ile anlaştı. Son olarak ise Sinan Gümüş, Çizme ekibine gitti.


Öte yandan Genoa’yı geçtiğimiz sezon yine eski bir Galatasaraylı yönetiyordu. 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılıları çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Genao’nun başındaydı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:52
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