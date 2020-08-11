Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, yerli koronavirüs aşısı için tarih verdi

Dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları gün geçtikçe önem kazanırken, Türkiye'den de aşı için tarih verildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs Türkiye Platformu tarafından Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yürütülen aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

"Bu süreç daha Türkiye'ye gelmeden çalışmalara başladık"

Koronavirüs sürecinin daha Türkiye'ye gelmeden çalışmalara başladıklarını belirten Mandal, "Mart ayından itibaren biz bu süreçle karşı karşıyayız. Aralık ayında bu süreç daha Türkiye'ye gelmeden evvel bu çalışmalara başlamıştık. Geçmişimizde, bizim sağlık alanında desteklediğimiz projeler var. Devletimiz tarafından 2.3 milyarlık bir kaynak ayrılmıştı. Türkiye Kovid19 Platformu'nu oluşturduk. Şu an 18 tane proje çalışılıyor. 10'u tedavi ve ilaç, 8'i de aşı alanında. Biz 9 ay gibi bir hedef koymuştuk. Mayıs ayında sizlerle bir araya geldiğimizde yaz aylarında ilaçla ilgili, yıl sonunda da aşıyla ilgili güzel haberler vereceğimizi söylemiştik." dedi.

Öte yandan, çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini ve hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladıklarını dile getiren Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce hem ziyarette bulunduğunu ve açılış gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu konuda teknik anlamdaki bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız.'' dedi.

"Özellikle ilaç projelerinde projeler var"

Birçok ülkede yürütülen ve Türkiye'de de büyük bir özveriyle devam eden koronavirüse karşı aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren, Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de bazı açıklamalarda bulundu.

Öncelikle ilaç projelerine ilişkin bilgi veren Tekin, ''Özellikle ilaç projelerinde, yeni ilaç konumlandırmaya kadar projeler var. Artı bir de yerli sentez amacı devam eden projelerimiz var." dedi.

Yerli koronavirüs aşısı için tarih verdi

İki aşıda hayvan aşamasını geçtiklerini belirten Tekin, yerli koronavirüs aşısının çıkış tarihini de açıklayarak şunları söyledi:

"İki aşımızda hayvan aşamasını geçtik. Klinik çalışma için bir tanesini etik kuruluna aldık. Onay aldıktan sonra da insan çalışmaları başlayacak. İlk önce faz1 başlayacak. Aşının yan etkisinin olmadığını göreceğiz orada. Arkasından faz2 ve 3 gelecek. Bizim hedefimiz 2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz."