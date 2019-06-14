0553 313 94 23

GEN

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:48
GEN

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.


Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen tören İlçe Müftüsü Mehmet Güler tarafından okunan Kur’an tilaveti sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Törene Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan vekili Uğur Paşaoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İlçe Müdürü Sevda Şahin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Müftüsü Mehmet Güler başta olmak üzere kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.


Törende konuşan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu madalyalar gazilerimizin onurudur, şerefidir, göğüslerinde gururla taşıyacaklardır. Bu ülkede yaşayan herkesin yeri geldiğinde vatanı, milleti, bayrağı uğruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olduğunu biliyoruz" dedi. Kaymakam Sinanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugüne kadar muharebe meydanlarında, düşmana karşı toprakları koruyan geleceğimizi güvenle bırakacağımız topraklarımıza gazilerimizin katkısı da büyüktür. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve bu belgeleri madalyaları hak eden değerli gazilerimizi tebrik ediyorum. Devletimiz gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdi. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağıydı. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyorum. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugün 12 ailemize beratlarını vereceğiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından gazilere madalyalarını Kaymakam Davut Sinanoğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Program, toplu resim çekimi sonrasında sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bombay Fasulyesinin tescil işlemlerine başlandı
    1. Bombay Fasulyesinin tescil işlemlerine..
    2. Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş..
    3. Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5..
    4. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban..
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul..
    7. Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara..
    8. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    9. “Mobbing” tüm yönleriyle ele alındı
    10. İlk mahsul Beyaz Altın Mahallesi’nden
    11. Haymana’da model uçak keyfi
    12. Çeşme Gümrüğü’nde sahte pasaportla..
    13. Hak - İş Onursal Başkanı Salim..
    14. Tosya’da karne heyecanı yaşandı
    15. Sivas’ta kaplıcalar için otobüs..
    16. Kocaeli’de 12 FETÖ şüphelisinden 2’si..
    17. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    18. Çorlu’da torbacı operasyonu
    19. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    20. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    21. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    22. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    23. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    24. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    26. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    27. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    28. Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
    29. Tayini çıkan hakim ve savcılara veda..
    30. Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...