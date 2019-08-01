Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın Bursa’nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Küçükkumla Mahallesi’nde bulunan yazlık sinema bölgesinde meydana geldi. Bölgeye yakın bir kafede dinlenen tatilciler alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri gören tatilciler korkuyla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.