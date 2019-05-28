Gemlik’te pankart polemiği sürüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, geçtiğimiz günlerde Gemlik Belediyesinin borçları ile alakalı asılan pankart ve sonrasında oluşan polemik ile alakalı açıklama yaptı. Gemlik adına ortak çalışma yapılmasının önemine değinen milletvekili, polemiklerin Gemlik’e zarar vereceğinin altını çizdi.

Işık; ’’Gemlik Belediyesinin borçları ile alakalı branda Gemlik Cius AVM’ye asılmış. Eleştirilecek ve düzeltilecek çok yönü olsa da, biz bunu değil Gemlik’in geleceğini düşünmek zorundayız. Gemlik’ten seçilmiş ve bölgeyi temsil eden milletvekili olarak, önceliğimi Gemlik için çalışmak olarak belirledim. Bu yönde de, çeşitli zamanlarda vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın talebi ile girişimlerde bulunduk, olumlu sonuçlar da aldık. Bu sonuçları almamızdaki en önemli unsur da Gemlik’te oluşan birlikteliktir.

"Çalışalım mı? Çatışalım mı?"

Gemlik’te yaşanan polemikler ve algı yönetimi çatışma getirir. Bu çatışma ortamı da Gemlik’e verilecek hizmetlerin önüne geçer. Gemlik’in değer kazanması adına vermemiz gereken karar beraber çalışıp çalışmayacağımız yönünde olacaktır. İlçe hizmet bekliyor, kısır çekişmelere ayıracak zamanımız yok. Gemlik’in geleceği ve gelişmesi adına önemli planlarımız var. Bu anlamda da Gemlik’te ortak çalışma zaruretimiz var. Vatandaşlarımızın ve siyasilerin Gemlik adına duyarlı olmasını, ilçenin sorunlarını sahiplenmesini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu. Işık, önümüzdeki dönemde Gemlik adına gelişmelerin olacağını da müjdeledi.