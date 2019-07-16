0553 313 94 23

Gemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin önümüzdeki dönemine yön verecek stratejik plan çalışmalarına başladı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:55
Gemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin önümüzdeki dönemine yön verecek stratejik plan çalışmalarına başladı.


Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim döneminde Gemliklilerin beğenisine sunduğu “uğurlu projeler”de izlenecek yolun belirleneceği stratejik plan için ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor. Dâiremüdürleri ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin geleceği için oldukça önemli olan ve kanunla da belirlenen planın hazırlanmasında belediye personeline eğitim verilmesi talimatını verdi. Her müdürlükten görevlendirilen personeller, planın hazırlanmasında izlenecek yolu ve Gemlik için son derece önemli olan bu çalışmanın ayrıntılarını kavramak maksadıyla Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Konuyla ilgili eğitim Özel Kalem Müdürü Kemal Atan tarafından verildi.


Uygulama şekli kanunla belirlenmiş olan stratejik planın Gemlik’in gelecek beş yılına yön vereceğini belirten Başkan Sertaslan “Katılımcı, hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışımız var. Hedef odaklı planlı bir çalışma yöntemi olan stratejik planlama çalışması için Gemlik Belediyesi birim müdürleri ve çalışanları bir araya gelerek stratejik yönetim konulu eğitim aldılar.2020 - 2024 stratejik planı için şehrin bütün paydaşları ile görüşmeyi hedefliyoruz. Gemlik Belediyesi olarak muhtarlar, kamu kurumları, sivil toplum ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek Gemlik için hedefleri birlikte görüşüp planlayacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baba oğul, baltayla saldırdıkları kişi tarafından öldürüldü
    1. Baba oğul, baltayla saldırdıkları kişi..
    2. Birevim YKB Çiftçi: “Aylık 850..
    3. Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti..
    4. YTB Türkiye stajları programının 2019..
    5. Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük..
    6. Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    7. Denizli’de lüks araç ortalığı..
    8. Adıyamanlı gençten örnek davranış
    9. Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
    10. Battalgazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    11. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    13. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    14. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    15. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    17. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    18. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    19. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    20. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    21. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    22. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    23. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    24. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    25. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    26. İki gün arayla aynı kavşakta ikinci..
    27. Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve..
    28. Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen..
    29. Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
    30. Uluslararası topluma İsrail..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler