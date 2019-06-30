Gemlik’te motor kazası ucuz atlatıldı Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.