0553 313 94 23

Gemlik’te kaldırım ve yol kenarları nefes alacak

Bursa’nın Gemlik ilçesinde "Kaldırım ve yol kenarları nefes alsın" kampanyası başlatıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:15
Gemlik’te kaldırım ve yol kenarları nefes alacak

Bursa’nın Gemlik ilçesinde "Kaldırım ve yol kenarları nefes alsın" kampanyası başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili bilgilendirme ve broşür hazırlayıp iş yeri sahiplerine dağıtan ekipler, yaşlıların, engellilerin ve çocukların da yaya kaldırımlarını kullandıklarını, yayaların kaldırımlarında herhangi bir engel ile karşılaşmadan rahatça yürüyebilmeleri gerektiğini söyledi. Yaya kaldırımlarını kullanamayan vatandaşların yol kenarlarında yürümeye çalışarak kazalara davetiye çıkardıkları, hatta ölümle sonuçlanan üzücü kazalara sebebiyet verdikleri hatırlatıldı. Yine araç park yerlerine bırakılan masa, sandalye, tabela vb. malzemelerin, park etmek isteyen araçlara engel teşkil ettiği, park yeri bulamayan araçların çift sıra parklanmalar yaparak trafik akışına mâni oldukları belirtildi. İkazlara uymayan dükkan sahiplerine idarî para cezası kesileceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte 33 poşet çöp toplandı
    1. Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte..
    2. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna..
    3. Taciz iddiasıyla bıçakladığı şahsı..
    4. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim..
    5. (Özel) Tapulu arazisine 40 yıl önce..
    6. Motosiklet festivali ilgi gördü
    7. Şehit polisin çocuklarına özel sünnet..
    8. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!..
    9. Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı
    10. İnternet paketi abonelerimizin..
    11. Seçim yasakları başladı
    12. Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim..
    13. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çok..
    14. Yaşlılık maaşı ile 10 yılda..
    15. Ardahan’da dolu hayatı felç etti
    16. SANKO dış ticaret bölge ihracatının..
    17. Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza..
    18. Çukurova Üniversitesi’ne 20 farklı..
    19. Binali Yıldırım'dan seçim öncesi..
    20. Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya..
    21. İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da..
    22. Çetinkaya Köprüsü restore ediliyor
    23. Gazeteci Aydın Meral, son yolculuğuna..
    24. Dışişleri Bakanlığı:"(ABD'nin)..
    25. Dışişleri Bakanlığı:"(ABD'nin FETÖ..
    26. Bodrum'da kıyı temizliği etkinliği
    27. Fethiye - Antalya Karayolunda..
    28. Bartın Üniversitesi taban puanları..
    29. Sigorta sektörü Ordu’da buluştu
    30. Canik’te sel ve heyelan
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları