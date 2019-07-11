0553 313 94 23

Gemlik’te kaçak yapıya geçit yok

Bursa’nın Gemlik Belediyesi ekipleri, Karacaali’de tespit edilen kaçak yapıyı yıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Gemlik’te kaçak yapıya geçit yok

Bursa’nın Gemlik Belediyesi ekipleri, Karacaali’de tespit edilen kaçak yapıyı yıktı.


İlçe sınırları içinde tespit edilen kaçak yapılar Gemlik Belediyesi tarafından yıkılıyor. Son olarak Karacaali Mahallesi’nde tespit edilen temeli atılmış kaçak yapı, belediye ekiplerince yerle bir edildi. Yıkım sırasında can ve mal güveliğine zarar gelmemesi için tedbir alan belediye ekipleri kaçak yapıyı kısa sürede ortadan kaldırdı.


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kaçak yapının suç olduğunu hatırlatarak, “Her şeyden önce bu yapılar kanunlara aykırıdır ve cezai işlem gerektirir. Mühendislik hizmeti alınmadan, zeminin durumuna bakılmadan, kullanılan malzeme dikkate alınmadan üst üste yığılarak ‘ben yaptım oldu’ şeklinde yükselen binalar hem içinde yaşayacak olana, hem çevresinde dolaşana, hem de ilçemize tehlike saçmaktadır. Aynı zamanda kentimizin yerleşim olarak bütünlüğü, estetik görüntüsü vardır. Yapılaşma yeri, park yeri, tarım alanı, kamp alanı bellidir. Gemlik Belediyesi olarak binlerce vatandaşımız kanuna uygun binalar yapıp düzenli olarak vergisini öderken bizlerin kaçak yapılara göz yumması her şeyden önce insanların hakkına girmek olur” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'de kurullar belirlendi
    1. TFF'de kurullar belirlendi
    2. Tiyatrolar 13’üncü kez buluştu
    3. Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga
    4. Kocaeli'de NATO petrol boru hattından..
    5. Alanya’da bir kişi ölü bulundu
    6. Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı..
    7. İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor
    8. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail..
    9. Yemen ordusunda yeni düzenlemeye..
    10. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    11. Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48..
    12. Rus turistler yaralı
    13. Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı:..
    14. Patlayan trafo alev aldı
    15. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    16. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    17. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    18. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    19. Döviz kurları
    20. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    21. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    22. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    23. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    24. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    25. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    26. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    27. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    28. BJK genel kurulundaki kararların..
    29. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    30. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap