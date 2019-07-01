Gemlik’te Kabotaj Bayramı coşkusu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kabotaj Bayramı kutlandı.

Gemlik Belediyesi ve Liman Başkanlığı’nca düzenlenen kutlamalar sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ve yetkililer katıldı. Törenin ardından amatör denizciler, motor ve kayık sahipleri ile römorklar geçti. Türk bayrakları ile donatılan tekneler izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. İskelede toplanan Gemlikliler geçişi izlerken protokol mensupları ve davetliler ile denize açılan Garip Yıldırım römorku siren çalarak geçişe eşlik etti. Şehitleriçin denize çelenk bırakıldı.

Geçişten sonra ise İskele Meydanı’nda Ünsal Özbostancılar ve Gemlik Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin model tekne sergisi açıldı. Sergi sürerken İzzet Kaptan ve Çakal Mustafa lakaplı Mustafa Toplu’nun Gemlikliler ile bir araya geldiği ‘Eski Kabotaj Bayramları’ söyleşisi gerçekleştirildi. Kutlamalar Kumla’da düzenlenen yüzme yarışları ve su gösterileri ile devam ederken akşam halka açık olarak gerçekleşen mehtap turu ile sona erdi.