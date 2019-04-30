Gemlik’te işçi bekleme durağı sayıları artıyor

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, Yunus Emre Çocuk Parkı yanına işçi bekleme durağı ekleyerek bölgeyi daha güvenli hâle getirdi.

Gemlik Belediyesi, çalışanları servis beklerken kış aylarında yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için yeni bir işçi bekleme durağını hizmete sundu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, çalışan kesimin yoğun olarak kullandığı bölge olan Yunus Emre Çocuk Parkı yanına yeni bir bekleme durağı oluşturdu. Montajı yapılan durak sâyesinde çalışanların sıcak ve soğuk havalardan korunmasının yanı sıra, trafikte oluşan durak belirsizliğinin de giderilmesi hedefleniyor. Konuyla alâkalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, vatandaşlardan gelen talep üzerine işçi ve emekçi bayramı öncesi böyle bir hizmeti sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.