0553 313 94 23

Gemlik’te düdükler çalmaya başladı

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de hayata geçirdiği gece bekçiliği uygulaması Bursa’nın Gemlik ilçesinde de başladı.

19 Mart 2019 Salı 17:06
Gemlik’te düdükler çalmaya başladı

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de hayata geçirdiği gece bekçiliği uygulaması Bursa’nın Gemlik ilçesinde de başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından istihdam edilen gece bekçilerinden 10’u görev yapmak üzere Gemlik’tegörevlendirildi. Gemlik gecelerinin huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden gece bekçileri ilk düdüklerini çalmaya başladı. Gemlik emniyetine katkı büyük sağlaması beklenen gece bekçileri emniyet personeli ile koordineli çalışarak polis teşkilatının görünürlüğünü artırarak sokaklarda huzur ve asayişi temin edecek. Bekçiler, asayişe müessir meydana gelebilecek suçların önlenmesi, azaltılması için çalışacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz"
    1. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    2. "İş insanları olarak istihdam..
    3. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    4. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    5. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    6. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    7. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    8. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    9. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    10. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    11. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    12. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    13. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    14. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    15. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    16. Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı..
    17. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü..
    18. Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği
    19. Sergen Yalçın'a kötü haber!
    20. Marketten bebek maması çalan kişinin..
    21. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    22. İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den..
    23. Malatya'da zehir tacirlerine 6 operasyon
    24. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi..
    25. İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları..
    26. Zehirlenen kayınvalide öldü, gelini..
    27. Başkan Büyükkılıç: "AGÜ şehrimize yeni..
    28. Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2..
    29. Çanakkale şehitleri anısına konser
    30. Yunanistan'a kaçmaya çalışan..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı