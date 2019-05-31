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Gemlik’te baca görünümlü baz istasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir binanın çatısına gizli şekilde kurulan baz istasyonu tepkilere neden oldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
Gemlik’te baca görünümlü baz istasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir binanın çatısına gizli şekilde kurulan baz istasyonu tepkilere neden oldu.


Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde, mezarlık arasında bulunan bölgede bir binanın çatısına gizli şekilde kurulan baz istasyonu tepkilere sebep oldu. Mahalleli baz istasyonunun mahalle arasında bulunmasına tepki gösterirken, bina sahibinin de mahallenin sağlığını tehlikeye soktuğunu dile getirdiler. Osmaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Altay ve Eşref Dinçer Mahallesi Muhtarı Yusuf Güngör Al da bölgeye geldi. Mahalle sakinleri konu ile alakalı eleştirilerde bulundu. Sağlık açısından endişe ettiklerini beyan eden mahalle sakinleri, "İki yıla yakın zamandır bu söylenti var. Hat çekildiği ve elektrik alındığı da görülüyor. Bildiğimiz kadarı ile 11’inci ayda sözleşmeleri dolacak, bunu yenilemek adına yeni bir çaba içindeler. Böyle bir duruma nasıl izin verildiğini merak ediyoruz" dedi.



Baca görüntüsü ile kamuflaj


Baz istasyonu ile alakalı asıl dikkat çeken konu ise baca görünümü ile kamufle edilmesi oldu. Binanın bodrum katında sisteminin bulunduğu gözlenen baz istasyonunun çevresi beton ile kaplanarak büyük bir baca görüntüsü verirken, binanın merkez bacasının hemen yanında olması ve merkez bacasından büyük olması da dikkatlerden kaçmadı. Mahalleli konu ile alakalı yetkililerin müdahale etmesini talep etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
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