Gemlik'te adliye inşaatı devam ediyor

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yapımı devam eden adliye inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatı yerinde inceleyen Başkan Refik Yılmaz’a Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ile Adliye Yazı İşleri Müdürü Ali Kemal Şahin de eşlik etti. Yılmaz, ’’Gemlik adliyesini uzun süren girişimler sonrasında ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gemlik’in en güzel yerlerinden birinde adliye binasının olması, hem Gemlik adına itibar, hem de bölgemiz adına kazanç olacaktır. İlçemize yakışır bir adliye binasına kavuşuyoruz. İlçemizin pek çok farklı noktasına kamu binalarını taşıdık. Bu sayede Gemlik’in her bölgesi değer kazandı. Adliye binasının da Gemlik’e hakim bir tepede olması, hem işleyiş adına, hem de kullanım adına uygun oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ dedi.