Gemlikli hafızlar Karsak Camii’nde mesleğe adım atıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolde, Türkiye’de belli okullarda oluşturulan hafızlık eğitimleri liselerde devam ediyor.Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesinde de 55 Hafız öğrenci mesleğe ilk adımlarını atıyor.

Gemlik Karsak Camii’nde Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Bahadır ile mukabele ve teravih namazı kıldırılarak mesleğe hazırlanan hafız öğrencileri uygulamalı eğitim imkanı da buluyor.

Hafız öğrencilere Balıkpazarı Müezzini Eyüp Bulut, Hacı İzzet Camii İmam Hatip ve Müezzini Salih Ciritoğlu ile Nahit Tufan Hafızlıkları dinleyerek öğrencilere destek olduğu kaydedilirken,5 yıldan bu yana Hafız öğrenciler Ali Yalçın, Abdul Celil Çağlı ve Mustafa Başaran tarafından hatim ve teravih namazı kılındığı belirtildi.