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Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın zeytinin markalaştırılacağını açıklamasının ardından Gemlik, Mudanya, İznik ve Orhangazi halkında büyük bir heyecan uyandırdı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:49
Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın zeytinin markalaştırılacağını açıklamasının ardından Gemlik, Mudanya, İznik ve Orhangazi halkında büyük bir heyecan uyandırdı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya, Orhangazi, İznik ve Gemlik’te yaşayan vatandaşların geçimini büyük oranda zeytinden karşıladığını belirterek, “Biz de TBMM Tarım Komisyonu olarak çok ciddi destekler vereceğiz. Hem Bursa Büyükşehir Belediye başkanımız, hem de ilçe belediye başkanlarımızın arkasında olacağız. Gemlik Tipi Zeytinin tanıtılması, pazar aranması ve uluslararası düzeyde marka haline getirilmesi çok önemli” dedi.

 

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesinde Cumhur İttifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Ardından Işık ve Bulut Müteahhitler Derneği, fabrika ve Gemlik Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projelerini açıkladıklarını dile getiren Işık, “Gemlik’te projelerle alakalı memnuniyetle karşılandı. Tarımın desteklenmesiyle alakalı, müstahsillerimizin istekleriyle ilgili çok güzel projeler var. Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya’yı ilgilendiren Gemlik Tipi Zeytinin desteklenmesiyle alakalı Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın yaptığı açıklamalar bölgede dikkatle izlendi ve takip ediliyor. Gemlik zeytinin tanıtılması, pazar aranması ve uluslararası düzeyde marka haline getirilmesi çok önemli. Mudanya, Orhangazi, İznik ve Gemlik geçimini büyük oranda zeytinden karşılıyor. Bizde TBMM Tarım Komisyonu olarak çok ciddi destekler vereceğiz. Hem Bursa Büyükşehir Belediye başkanımız, hem de ilçe belediye başkanlarımızın arkasında olacağız. Tarımsal destek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da müstahsilimiz desteklenecek” açıklamasını yaptı.

 

“Gemlik Tipi Zeytin ciddi anlamda marka olacak”

 

Sulama ile alakalı üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Işık, “Bursa Büyükşehir Belediye başkanımızda tarımsal sulamaya destek verecek. Oluşturulacak depolar, köylü pazar yerleri ile ürünün pazarlanması ve paketlenmesi noktasında Büyükşehir Belediyemizin ciddi anlamda destekleri olacak. Bursa’nın tamamında yetişen, tescili Gemlik Ticaret Borsası tarafından alınmış Gemlik Tipi Zeytin ciddi anlamda marka olacak” diye konuştu.

 

Cumhur İttifakı AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ise, “Belediyecilik anlayışımız bilinenden farklı olacak. Biz sosyal belediyeciliğe ciddi önem veriyoruz. Birleştirici olmamız, toplumun her kesimini kucaklayıp, herkesin belediye başkanı olmamız lazım. En önemlisi bence bu. Sorun çözen olması gerekiyor. Projeleri iki kesimde değerlendirdik. Öncelikle Gemlik’in değerini arttıracak projeler yapmamız lazımdı. Hafta sonu Gemlik’te kalma sebebimiz veya şehir dışından turistlere ilçemize çekme projelerimiz olması gerekiyordu. Bu bağlamda sahil, merkez ile ova düzenlemesi olarak ikiye ayırdık. Hızla projeleri hayata geçireceğiz. En önemli projemiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü ada bazlı yapacağız. Gemlik’te yaşayan inşaatla uğraşan kardeşlerimiz ve inşaat sektöründeki kardeşlerimizle yapacağız. Projelerin 24’ünü ilk 5 yıl, kentsel dönüşümü 3 dönemde yapacağız. Artık Gemlik bütün Türkiye’nin tercih ettiği yaşam biçimi olacak. Merkezi hükümetimizin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleriyle layıkıyla yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:49
  1. Bursa
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