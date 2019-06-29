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Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:53
Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu.


Gemlik Kent Konseyi seçimleri Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapıldı. Dernekler STK’lar ve kurumların oy kullandığı seçimde Gürhan Çetinkaya ve Şükrü Deviren isimleri yarıştı. Genel kurulda ilk sözü Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim aldı. Serim, ’’Gemlik Kent Konseyini vatandaş tanıdı ve sivil toplum sahiplendi. Kent Konseyleri siyasetten uzak kalmalı. Göreve gelecek arkadaşlarımızın, bizden daha yukarıya taşımasını bekliyoruz. Gemlik zeytinini tanıtmak için festival düzenlendi’’ dedi.


Ardından söz alan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ’’Bugün bir iş kazasında bir yurttaşımızı kaybettik. Kaymakamımızın 15 yaşında oğlunu kaybettik, hepimizin başı sağ olsun. Bunun bizim yönetimimizde planlanan bir işim de üzüntüsü içimdeyim.Mukaddes abla tarafsız olması gerektiğini söyledi. Kararlarım yerel yönetimler elinde de hizmete geçirildiği yerler. Mahalle meclisleri oluşmalı. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra üzerine koymamız lazım. Gemlik’i Marmara’nın incisi yapma vizyonu ortaya tekrar çıktı. İnsanımızı denizle birleştirmeliyiz. Gemlik Belediye Meclisine yol gösterecek yer olmalı burası.


Ne siyasal, ne ekonomik beklenti olması gerekir. Tarafsız olması gereken kent konseyinin belediye ile uyum içinde olunmalı. Burada ortaya çıkacak sonucun Sertaslan’ın galibiyeti ve mağlubiyeti sayılmaya başladı. Kent Konseyi belediye başkanı ile hesaplaşma yeri değil. Buradan ayar verilmez. Eksik olan arkadaşlarımızın varlığı ile alakalı bilgi verildi. Geçen seçimlerin 30 kişi ile yapıldığını unutmayalım’’ şeklinde konuştu.


Adaylardan ilk sözü alan Gürhan Çetinkaya, ’’İşlerimizden en önemlisi çocuklarımıza dokunmak. Evlatlarımızı tehlikeden korumak. Kent Konseyi ne iş yapıyor diyorlar. Bizler de üzerine koyarak gerçekleştireceğiz. 81 ilden gelen arkadaşlarımızı kucaklaştıracağız. Demokrasinin güçlenmesi, meselelelerin belediye meclisine taşınabilmesi için hep birlikte çalışacağız. Zeytin ve balıkçılık konseyi kuracağız’’ dedi.


Son olarak söz alan Şükrü Deviren ise, "Hakikaten Gemlik için umutluyum. Ben kalbine inanan, aklı ile hareket eden adamım. Eğer kalbim doğru değilse, imanın doğru değildir. İnsanların hayatlarında dönüm noktaları vardır. Ben patika yollardan çok kör yılanlara basarak geçtim. Bir insan kazanmadıkça toplum bir yere gelmez. Ben başkanımın sözlerinden umutluyum. Siz kendinizi geliştiremezseniz, gelecek ile alakalı doğrularınız olamaz. Biz ezber bozmak niyetindeyiz. Biz insan olarak birbirimize değer vermeliyiz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedeninsanları birleştirmeye çalışıyoruz. Gemlik dinamikleri bir araya getirmeli. Bu kent için kaygılanıyorum ben. Huzur ve barışın şehri yazısı beni çok etkiledi. Gürhan Bey ile yeni tanıştım. Seçimi kazandığımda yanımda olmasını isteriz. Biz insanlara kendi ihtiyaçlarını karşılamak için beceri ve cesaret kazandırmalıyız" dedi.


Ad okunarak yapılan kapalı seçim sonrası Çetinkaya 60, Deviren ise 40 aldı. Gemlik Kent Konseyinin yeni başkanı Gürhan Çetinkaya oldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:53
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