0553 313 94 23

Gemlik Cezaevinde İftar ve Ödül Töreni

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına bu yılda devam etti.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:01
Gemlik Cezaevinde İftar ve Ödül Töreni

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına bu yılda devam etti.Bu yılki programda kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu iftarında kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, kitap okuma yarışmasını tertipleyen Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Deviren, davetliler ve hükümlüler katıldı. İftar sonrasında açılış konuşmasını yapan Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, Gemlik Cezaevi’nde hükümlülerin meslek sahibi olabildiklerini hatırlatarak zeytin, demir, tekstil ve mobilya atölyeleri hakkında bilgiler verdi.



’’Gemlik Cezaevi örnek kurumumuz’’


Programda söz alan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, ’’Ramazanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Gemlik Açık Cezaevi bizim en güzide kurumlarımızdan. Hükümlüleri istihdam eden, fabrika gibi çalışan ve ekonomiyekatkı sağlayan bir kurum. Vekilimiz sorunlarımız ile yakından ilgileniyor. Gemlik’in vekili olması ilçe için bir şans. Adliyede bitmek üzere orada da önemli katkıları var. Biz büyük bir aileyiz. Aynı işi yapıyoruz. Bu ülkede adaletin tecili için çalışıyoruz. Burada vicdanları sızlamayacak adalet sağlamak istiyoruz. Önemli olan hiçbir zaman yılmadan, usanmadan geleceğe güvenle bakmayı bilmeliyiz. Hiçbir zorluk bizi yıldırmamalı.Bu ülkenin geleceği güzel olacak.’’ dedi.



Programın ardından cezaevinde mehter marşı dinletisi ve ödül töreni düzenlendi. Kitap yarışmalarında ödül kazanan hükümlülere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:01
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek
    1. ABD'li Müslümanlardan kundaklanan..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve..
    3. Aykut Kocaman: “Takımımızdan baya bir..
    4. Sivasspor'dan Mattias Bjarsmyr'e..
    5. Cannes Film Festivali'nde ödüller..
    6. Fenerbahçe, Antalyaspor maçı..
    7. Kavaklılar iftarda buluştu
    8. Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını..
    9. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    10. Fatih Terim'den 5 yıllık imza!
    11. Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde..
    12. Lahmacun sırasında iki grup birbirine..
    13. Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi
    14. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye..
    15. Sadaka Taşı Derneğinden Yemenlilere..
    16. Van’da AK Parti’den iftar programı
    17. Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
    18. Dolandırıcılar ceza almayınca vatandaş..
    19. Erciş’te 9. Uluslararası İnci Kefal..
    20. Kazan'da 7. Cumhuriyet İftarı
    21. Maçın ardından
    22. Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray’da
    23. Şampiyonluk kutlamasında sürpriz!..
    24. Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da
    25. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say..
    26. Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu
    27. Galatasaray'dan yılın transfer atağı..
    28. Galatasaray, Teknik Direktör Fatih..
    29. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
    30. Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlularla..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı