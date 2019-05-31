Gemlik Belediyesi’nden asfalt atağı

Gemlik’te bozuk asfalt yollara belediye ekipleri tarafından yama çalışması yapılırken, Hisartepe Mevkii’nde ise bir kilometrelik yeni yol çalışması gerçekleşti.

Gemlik Belediyesi ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatları ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesiyle Hisartepe’de yaklaşık bin ton sıcak asfaltla yeni yol yapım çalışması gerçekleştirildi. 3 bin ton sıcak asfaltla ise yama çalışmaları sürecek.

Hisartepe Kıraç Sokak ve Eşref Dinçer Mahallesi 333. Sokak’ta gerçekleştiren çalışmalar hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Belediyemizin ekipleri halkımızın ulaşım konusundaki yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Hisartepe Mahallesi’nde büyük bir sorun haline gelen sokağın asfaltlama çalışmasını bitiren ekiplerimiz, bir yandan da sıcak asfalt yama uygulamalarına son gaz devam ediyor” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin ilçedeki yurttaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Sertaslan, Gemlik’e yakışmayan her türlü kusuru ve eksikliği tespit edip anında düzeltme yoluna gideceklerine dikkat çekti.