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Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor

Gemlik Belediyesi ekipleri merkezden 38 kilometre uzakta olan Fındıcak Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

18 Haziran 2019 Salı 14:02
Gemlik Belediyesi hizmette mesafe tanımıyor

Gemlik Belediyesi ekipleri merkezden 38 kilometre uzakta olan Fındıcak Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye ekipleri, greyder, kamyon ve kepçe yardımıyla arazi yollarının iyileştirilmesini ve mahalle içindeki iyileştirmeleri yaparken, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ise muhtarlık binasının yenilenmesi, çevre düzenlemesi gibi birçok işlemi de gerçekleştirecek.


Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk çalışmaları yerinde inceledi. Serintürk, Belediye hizmetlerini Gemlik’in her köşesine taşımasının gururunu yaşadıklarını ifade ederken, çalışmaların ise hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Gemlik Belediyesi’nin çalışma anlayışının mesafe tanımadığını belirten Serintürk, “Bugün eskiden köy olan ilçemiz merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Fındıcak Mahallesi’ndeyiz, belediye ekiplerimiz, muhtarımız ve çiftçi malları heyetimiz ile mahallemizin meselelerini muhtarımızdan dinledik ve notlarımızı da aldık. Belediye olarak hizmetlerimizi her noktaya ulaştıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:02
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