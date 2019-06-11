Gemlik belediye başkanına ipek tablo

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a iâde-i ziyarette bulunarak, üzerinde Bursa siluetlerinin bulunduğu ipek zemin üzerine işlenmiş tablo hediye etti. Yatırım ve hizmet anlamında ilçe belediyelerinin Büyükşehir ile uyumlu çalışmasının önemine işaret eden Alinur Aktaş, Gemlik’in menfaatine olan işlerde ilçe belediyesine gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Belediye binasında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Doğan ile meclis üyeleri de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a başarılar diledi. Konuşmasında mahallî idareciliğin meşakkatli bir iş olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, şehrin menfaatine olan durumlarda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Eksik ve aksak gördükleri durumları da muhakkak eleştireceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu vesile ile ben kendilerine kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Gemlik’in menfaatleri doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ilgili kanunî çerçevede her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Başkan Aktaş’ın kurduğu cümlelerin kendilerine güven verdiğini dile getirdi. Kanunların Büyükşehir’e başka ilçe belediyelerine başkan yetkiler verdiğini ve Gemlik’in yararına olacak hizmetlerde Büyükşehir ile el birliği içerisinde çalışmak istediklerini söyleyen Sertaslan, “Bunun Bursa’da yaşayan hemşerilerimize de yararı olacaktır. Umarım Türkiye’ye örnek olacaktır. Allah utandırmasın. İnşallah, insanlığa faydalı hizmetleri birlikte yapabilme şansını elde ederiz. Bu konuda hem kendi ekibime hem de sizlere güveniyorum” diye konuştu.