0553 313 94 23

Gemlik belediye başkanına ipek tablo

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a iâde-i ziyarette bulunarak, üzerinde Bursa siluetlerinin bulunduğu ipek zemin üzerine işlenmiş tablo hediye etti.

11 Haziran 2019 Salı 11:40
Gemlik belediye başkanına ipek tablo

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a iâde-i ziyarette bulunarak, üzerinde Bursa siluetlerinin bulunduğu ipek zemin üzerine işlenmiş tablo hediye etti. Yatırım ve hizmet anlamında ilçe belediyelerinin Büyükşehir ile uyumlu çalışmasının önemine işaret eden Alinur Aktaş, Gemlik’in menfaatine olan işlerde ilçe belediyesine gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Belediye binasında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Doğan ile meclis üyeleri de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a başarılar diledi. Konuşmasında mahallî idareciliğin meşakkatli bir iş olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, şehrin menfaatine olan durumlarda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Eksik ve aksak gördükleri durumları da muhakkak eleştireceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu vesile ile ben kendilerine kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Gemlik’in menfaatleri doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ilgili kanunî çerçevede her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Başkan Aktaş’ın kurduğu cümlelerin kendilerine güven verdiğini dile getirdi. Kanunların Büyükşehir’e başka ilçe belediyelerine başkan yetkiler verdiğini ve Gemlik’in yararına olacak hizmetlerde Büyükşehir ile el birliği içerisinde çalışmak istediklerini söyleyen Sertaslan, “Bunun Bursa’da yaşayan hemşerilerimize de yararı olacaktır. Umarım Türkiye’ye örnek olacaktır. Allah utandırmasın. İnşallah, insanlığa faydalı hizmetleri birlikte yapabilme şansını elde ederiz. Bu konuda hem kendi ekibime hem de sizlere güveniyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da yörükler şenliği düzenlendi
    1. Kütahya’da yörükler şenliği düzenlendi
    2. Doların yönü aşağı döndü
    3. YKS’ye katılacak engelli adaylara..
    4. Elektrikli araç üretimi için..
    5. EPDK’dan zam iddialarına yalanlama
    6. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    7. İran'daki çekirge istilasında "yeni..
    8. Karşıyakalı ‘masterler’ sahaya iniyor
    9. Kaşlarınızı gürleştirmek için bu..
    10. Moldova’daki siyasi kriz
    11. Yavru karacalar, fındık bahçesinde..
    12. Başakşehir’de Okan Buruk resmi..
    13. Pazar yerinde iki çift birbirine girdi
    14. EGİAD Danışma Kurulu’nun yeni başkanı..
    15. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    16. NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi
    17. Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu
    18. Buzdolabını tamir etmek isteyen genç..
    19. Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası..
    20. CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili..
    21. Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm..
    22. Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz..
    23. Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje..
    24. Midyat’ta itfaiye ekipleri ‘sıfır..
    25. İran ABD adına casusluk yapmakla..
    26. Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık..
    27. Kırgız Büyükelçisi Omuraliyev’den Vali..
    28. Döşemealtı Yaz kurslarına kayıtlar..
    29. Salesforce, big data şirketi için 15,3..
    30. Roma'yı Fonseca çalıştıracak
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...