0553 313 94 23

Gemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşinde

Türkiye’de EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (GAKMYO), gözünü Avrupa’ya dikti.

11 Haziran 2019 Salı 12:50
Gemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşinde

Türkiye’de EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (GAKMYO), gözünü Avrupa’ya dikti.


Mükemmellik yolculuğuna 2009 yılında başlayarak bu alandaki bütün ödülleri kazanmayı başaran GAKMYO, son olarak 2016 yılında Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi olmuştu. Bu başarı ile yetinmeyen okul yönetimi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında Küresel Mükemmellik Ödülü’ne başvurdu. GAKMYO, geçtiğimiz günlerde ödül sürecini değerlendirecek olan yetkililer tarafından ziyaret edildi. Saha ziyareti gerçekleştiren ekibin başında İspanya’dan Mr. Jose Antonio Calvo Maguregi hazır bulundu. Saha ziyareti ekibi; İsviçre’den Mr. GerhardLeu, Lübnan’dan Mrs. Ursula C El Hage, Finlandiya’dan Tuomas Wuorikoski ve Türkiye’den ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Canvar Kahveci’den oluştu. Ziyarette okulda öğrencilere sunulan hizmetler, okulun liderlik ve yönetim mekanizması, çalışanlar ile ilgili yapılan projeler, öğrencilere ve topluma sunulan hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Gemlik Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Cumhur Aydınalp; “2016 yılında “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olduk. EFQM Mükemmellik Modelini bir yönetim anlayışı olarak benimseyen okulumuzun hedefi; EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü sürecinde de aynı başarıyı göstermektir. Bu istek ve kararlılığı sahibiz. Elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarılarla sadece Gemlik Asım Kocabıyık MYO açısından değil, hem Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bütünü hem de Türkiye’deki tüm MYO’lar açısından örnek ve öncü olmak istiyoruz” dedi.


GAKMYO, saha ziyareti sonuçlarında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ödül Jürisi tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı bulunursa 23 Ekim’de Helsinki’de yapılacak ödül töreninde bu ödülü almaya hak kazanacak ilk meslek yüksekokulu olarak tarihe geçecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi! Türkiye'yi örnek gösterdiler
    1. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    2. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    3. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    4. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    5. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    6. İrfan Buz Samsunspor'da
    7. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    8. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    9. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    10. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    11. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    12. Her alanda kullanılan shea butter..
    13. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    16. Mersin’de hijyen eğitimi
    17. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
    18. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    19. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    20. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!