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Gemileri vurulan Suudi Arabistan'dan flaş karar: Tüm petrol sevkiyatını durdurdu

Suudi Arabistan, Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan Bab'ül-Mendeb boğazı üzerindeki tüm petrol sevkiyatını geçici olarak durdurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:58
Gemileri vurulan Suudi Arabistan'dan flaş karar: Tüm petrol sevkiyatını durdurdu

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan ve petrol taşımacılığında dünyanın en önemli dördüncü boğazı olarak kabul edilen Bab'ül MendebBoğazı'nda petrol ihracatı askıya alındı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından iki büyük petrol tankerine düzenlediği saldırı sonrasında Kızıldeniz'deki Bab'ü Mendeb olarak adlandırılan boğaz üzerinden petrol sevkiyatını "geçici olarak" durdurduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, "Suudi Arabistan Bab'ül-Mendeb boğazı üzerinden tüm petrol sevkiyatını geçici olarak durdurdu, durum netleşene ve Bal'ül Mendeb üzerinden geçiş güvenli olana kadar bu karar geçerli olacak" dedi.

Bab'ül Mendeb boğazı Yemen ile Cibuti arasında bulunuyor ve yaklaşık 32 km genişliğinde.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:58
  1. Suudi Arabistan
  2. Kızıl Deniz

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  • ismail hakki efendiismail hakki efendi11 dk önce
    insaallah petroliniz biterde deve gudersiniz
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