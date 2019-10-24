Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı
Çanakkale Boğazı'nda askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu oldu. 3 saatte Saros Körfezi'ne getirilen cismin atışlarda kullanılan hedef tahtası olduğu ortaya çıktı.24 Ekim 2019 Perşembe 10:27
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim kentte merak konusu oldu.
Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saros Körfezi'nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedeftahtası olduğu anlaşıldı.
Askeri römorkör Saros Körfezi'ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.
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