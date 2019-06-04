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Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi sakinleri her bayram arefesinde kabirde toplanarak dua ediyor.

04 Haziran 2019 Salı 09:31
Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi sakinleri her bayram arefesinde kabirde toplanarak dua ediyor.


Seyitgazi ilçesinin Gemiç Mahallesi’nde yaşayanların yanı sıra bayram tatilini köylerinde geçiren gurbetçiler, her bayram arefesinde ikindi namazı bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için toplanarak hep bir ağızdan dua ediyor. İkindi namazını hep birlikte mahalle camisinde kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, Gemiç Camisi İmam Hatibi Halil İbrahim Baysal tarafından okunan Kuran-ı Kerim’i dinledi. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından mahalle sakinleri hep birlikte yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:31
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