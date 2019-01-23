Gemi yangınında kahreden ölüm! 10 gün sonra evine dönecekti

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden 22 yaşındaki makine dairesi stajyeri Sinan Karabulut'un son seferini yaptığı, stajının 10 gün sonra biteceği ortaya çıktı.

Yangın sırasında denize atladığı ve boğularak öldüğü öğrenilen Sinan Karabulut'un, Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki babaevine acı haber ulaştı. Yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

"Bir hafta sonra döneceğim"

Evinde taziyeleri kabul eden acılı baba Orhan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son geçen ay görüştüğünü söyledi.

Telefonla görüştüğü sırada oğlunun Çanakkale'de yükleme alanında olduğu bilgisini veren Karabulut, "Bana, 'Baba iyiyim' dedi. 'Bir hafta sonra döneceğim' dedi. Nasip işte. Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

"Son seferiydi, bunu bitirince gelecekti"

Sinan Karabulut'un dayısı Can Özdemir ise yeğeninin makine dairesinde stajyer olarak çalıştığını belirtti.

Yeğeninin, stajının 10 gün sonra biteceğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Son seferiydi, bunu bitirince gelecekti. Olmadı, nasip değilmiş. Allah nasip etmedi. Cumartesi annesiyle görüşüyorlar. Ondan sonra bir daha haber alınamadı. Konuşulamadı çünkü ulaşmak zordu. Ölüm haberi dün geldi ama kesin değildi. Sonradan bir liste çıktı ortaya. Listede öldüğü belli oluyordu. Biz hala emin olamadığımız için bir ümittir diye, bugün konsoloslukla görüştük. Konsolosluk bilgiyi verdi. Şirket yetkilisi aradı, boğulmadan, atlamadan dolayı donma sebebiyle öldüğü belirlendi."

Sinan Karabulut'un cenazesinin ne zaman teslim edileceğini bilmediklerini söyleyen Özdemir, bu konuda Türk yetkililerden haber beklediklerini sözlerine ekledi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.