Gemi yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi, uçakla İstanbul'a getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülen denizcilerden birinin cenazesi Türk Hava Yolları'nın ve diğer 3 kişinin cenazesi ise Rusya'nın Aeroflot Havayolları'nın uçağıyla Moskova'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Aeroflot uçağından, yer hizmeti veren firmanın personeli tarafından indirilen Semih Solak'ın, Yüce Karanki'nin ve Sinan Karabulut'un cenazeleri, Atatürk Havalimanı A Kapısı önünde bekleyen ailelerine teslim edildi.

Solak'ın cenazesi Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'ne, Karanki ve Karabulut'un cenaze ise Yalova'ya götürüldü.

Havalimanında cenazeleri almak için bekleyen denizcilerin yakınları, yangının çıktığı gemiyi işleten firmaya tepki gösterdi.

THY'nin uçağı ile getirilen Erdoğan Çetinok'un cenazesi ise bu akşam saat 23.48'de THY'nin TK 2348 sefer sayılı uçağı ile İzmir'e gönderilecek.



Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta 2 geminin alev alması sonucu yangın çıkmış, toplam 32 kişilik mürettebattan 12'si kurtarılmış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 10 kişi ise halen aranıyor.

-Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Yangın üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edildiği ifade edilerek, "İlk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denilmişti.









