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Gemi yangınında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Kerç Boğazı'nda çıkan yangında yaşamını yitirenlerden, "Candy" adlı geminin ikinci çarkçısı Semih Solak'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde defnedildi- Solak'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı serilip, asker künyesi konuldu

29 Ocak 2019 Salı 14:39
Gemi yangınında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden, "Candy" adlı geminin ikinci çarkçısı Semih Solak'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde toprağa verildi.

Ukrayna'dan dün uçakla İstanbul'a getirilen Solak'ın naaşı, cenaze aracıyla Biga'ya taşınarak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hastane morgundan alınan cenaze, denizcinin babaevinin bulunduğu Balıklıçeşme köyüne getirilip, yakınlarından ve köy halkından helallik alındı.

Baba Sadık ile anne Hanife Solak, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Solak ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Belediye Başkanı İsmail Işık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı serilerek asker künyesi konulan Semih Solak'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:39
  1. Cenaze töreni
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