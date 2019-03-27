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Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde değişiklik

27 Mart 2019 Çarşamba 09:31
Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri verebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler." hükmü yasaklar kapsamından çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:31
  1. Gemi Acenteleri Yönetmeliği
  2. Resmi Gazete
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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