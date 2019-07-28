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Gemerekliler Birinci Büyük Gemerekliler Buluşmasında bir araya geldi

Kayseri Şehir Tiyatrosunda düzenlenen ‘Birinci Büyük Gemerekliler’ buluşmasında Gemerekli vatandaşlar bir araya geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:53
Gemerekliler Birinci Büyük Gemerekliler Buluşmasında bir araya geldi

Kayseri Şehir Tiyatrosunda düzenlenen ‘Birinci Büyük Gemerekliler’ buluşmasında Gemerekli vatandaşlar bir araya geldi.


Buluşmaya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıç, İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ve vatandaşlar katıldı.


Birincisi düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir “Kayseri’de yaşayan bütün hemşehrilerimizle güçlü bağlar kurmak istiyoruz” dedi.


Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, “Birincisini düzenlediğimiz ‘Büyük Gemerekliler Buluşması’ programına hoş geldiniz. Bizim bu geceye Büyük Gemerekliler Buluşması dememizin amacı hemşehrilerimizin arasında yıllardır özlenen ve beklenen birlikteliğin temelini atmak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizi yılda 1 defa da olsa bir araya getirebilmektir. Biz dernek olarak kuruluşumuzun amacına uygun olarak Kayseri’de yaşayan bütün hemşehrilerimizle güçlü bağlar kurmak istiyoruz” diye konuştu.


Bu buluşmaların ilerleyen yıllarda bir gelenek halinde devam edeceğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bu küçük bir buluşma ama inşallah bu buluşma yıllar içerisinde gelenek halinde devam ederek çığ gibi büyüyecek ve burada ki 50 bin Gemereklinin burada ki yapmış oldukları hizmetler ile onların derdine derman olacak ve memleket hasretini bir nebze de olsa gidermiş olacaklar” dedi.


Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin temel taşları olduğunu belirten İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Gemerekli olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;


“Bugün yine çok acı bir haber geldi, bir şehit haberimiz geldi. Kayseri’nin Develi ilçesinde ki şehidimizin ailesine, yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı diliyorum inşallah bu acılar bitecek. Çat ormanlarıyla, Sızır şelalesiyle, kızılırmağın bereketlendirdiği topraklarıyla hep Gemerekliyiz. Gemerekli ve Sivaslı olmaktan da her zaman gurur duyduk. Çünkü Gemerek ve Sivas kurtuluş savaşında da bir mihenk taşıdır. Kurtuluş savaşında çok ciddi bedeller ödemişiz. Sayın dernek başkanı Mustafa beye bizleri burada toplayıp bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları demokrasinin temek taşlarıdır. Gemerekliler Derneği de bu tip bir sivil toplum kuruluşudur. Burada bir siyasi parti ayrımı yapmadan hepimizin derdi memleket sevdasıdır. Elbette ki fikirler ayrı ayrı olacak ve olması gereken de bu. Farklı düşüneceğiz farklı konuşacağız ama birlik olacağız. Hepimiz bu memleket için çalışıyoruz. Biz birlik ve beraber olacağız memleketimizin buna ihtiyacı var.”

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:53
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