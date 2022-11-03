Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle: 16. Bölüm full tek parça izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimler? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bölüm ne zaman? YouTube izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 16. bölümüyle ekrana geldi. SHOW TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. bölümünde Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölüm full izle!

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Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

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Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 16. BÖLÜM ÖZETI

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır.

Hastanede yatan Araz'ı arkadaşları yalnız bırakmazken Sevda, Aylin'i suçluyor. 12-B sınıfı hastanede Araz'dan iyi bir haber beklerken Sadi, Songül'ü hastaneye yetiştiriyor.

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Konusu: Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde bir mafya babasının tüm pis işlerine tövbe etmesi ve yeni bir hayata başlamak için kimlik değiştirerek bir okulda öğretmenliğe başlamasını anlatacak. Sadi bir karar verir ve suçlulara cezasını vermek için polis ile anlaşma yapar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Oyuncuları

Ertan Saban (Sadi Payaslı)

Ertan Saban Gelsin Hayat Bildiği oyuncu kadrosunda başrolde yer alacak olan Ertan Saban 1977 de Yugoslavya da dünyaya gelmiştir. 45 yaşında olan Ertan Saban Makedonya Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Son yıllarda Gel Dese Aşk, Şeref Bey ve Avlu gibi dizilerde yer alsa da Ertan Saban özellikle Elveda Rumeli ve Sakarya Fırat dizileri ile tanınmıştır. 1.85 metre boyunda, 82 kilo ağırlığında olan Ertan Saban oyuncu Ebru Özkan ile evlidir. Ertan Saban ve Ebru Özkan çiftinin Biricik isminde bir kızları vardır.

Devrim Özkan (Songül)

Seksenler dizisi ile tanınan Devrim Özkan 1996 Muğla doğumludur ve 26 yaşındadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Devrim Özkan son dönemde Vatanim Sensin, Vuslat ve Mevlana gibi dizilerde yer almıştır. Devrim Özkan 1.68 m. boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Devrim Özkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda yardımcı kadın başrol oyuncu olarak yer alacak.

Özge Özberk (Derya)

1976 da İstanbul da dünyaya gelen Özge Özberk 48 yaşındadır. Özgür Özberk Müjdat Gezen Sanat merkezinde oyunculuk eğitimi alan Özge Özberk İstanbul Üniversitesinde İşletme bölümü mezunudur. Bizimkiler dizisi tanınan Özge Özberk Kalbimdeki Deniz, Bir Annenin Günahı, Koca Koca Yalanlar dizilerinde yer almıştır. Özge Özberk Gelsin Hayat Bildiği Gibi kadın başrol oyuncusu olmuştur. Özge Özberk Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakteri ile yer alacak.

Özgü Delikanlı (Mert)

Özgü Delikanlı 1 Ocak 1996 Berlin doğumludur ve 26 yaşındadır. Şuanda Bahçeşehir Üniversite’sinde Sinema Televizyon bölümünü bitirmiş aynı zamanda da üniversitede yan dal olarak psikoloji eğitimi almaktadır. Özgü Delikanlı Gelsin Hayat Bildiği gibi oyuncu kadrosunda Mert karakteri ile karşımıza çıkacaktır.

Nilsu Berfin Aktaş (Gizem)

Nilsu Berfin Aktaş Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadın başrol oyuncusu olacak. Kuzey Yıldızı dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile akıllarda yer edine Nilsu Berfin Aktaş 1998 Ankara doğumludur ve 24 yaşındadır. Geleceğin Starı yarışması ile ilk kez televizyonda yer alan Nilsu Berfin Aktaş 1.70 metre boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Nilsu Berfin Aktaş Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda Gizem karakteri ile yer alacak.

Rojbin Erden (Melek)

Trust menajerlik il çalışan Rojbin Erden istanbul üniversitesi devlet konservatuvarı mezunudur. Modellik ile de ilgilenen Rojbin Erden ilk oyunculuk deneyimini Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile yaşayacaktır.

Sanem Babi (Aylin)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Aylin’i olarak dikkatleri çekecek Sanem Baba Seraphatipoglu ajansın oyuncusudur. Sanem Babi 23 yaşındadır ve Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur 170 cm boyunda ve 52 kg ağılığındadır. Sanem Babi gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde sosyal medya fenomeni bir kıza hayat verecek.

Ali Berge (Can Çoban)

Son olarak Son Nefesime Kadar dizisinde Hayri karakteri ile izlediğimiz Ali Berge Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda da boy gösterecek. Ali Berge Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Can Çoban karakterine hayat verecek.

Onur Özer (Zülfikar)

Onur Özer 1993 İstanbul doğumludur ve 29 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü mezunudur.

Deniz Sarıkaş (Ozan)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ozan karakteri ile yer alacak Deniz Sarıkaş 2000 doğumludur ve 22 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat merkezin de eğitim almıştır. Socia ajansın oyuncusudur.

Mustafa Açılan (Araz)

Mustafa Açılan 1987 de dünyaya gelmiştir ve 35 yaşındadır. son olarak Çocuk, Babamın Günahları, Bir Zamanlar Çukurova ve Maria Mustafa dizilerinde yer alan Mustafa Açılan son dönemde bir çok dizinin kötü karakterini başarı ile canlandırmıştır. Mustafa Açılan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Araz isminde başa bela bir klasik araba tutkunu gence hayat verecek.

Ayşe Kırca (Yeliz)

Ayşe Kırca Oya Başar ve Levent Kırca’nın evladıdır. Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Ayşe Kırca Sol Yanım dizisi ile önemli bi oyunculuk deneyimi yaşasa da Yeliz karakteri ile yer alacağı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Ayşe Kırca için çok özel olacak. Ayşe Kırca 2 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur.

Yeşim Çelebi (Sanem)

Daha önce Yeşim Çelebi’yi Kırık Hayatlar dizisinde hayat verdiği Esin karakteri ile tanımıştık. Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi mezunudur. Aktif olarak tiyatro ile ilgilenmektedir. Yeşim Çelebi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizsinde hayat vereceği Sanem karakteri ile çok önemli bir fırsat yakalamıştır.

Burak Demir (Oğuz)

Son dönemde Arıza ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerde yer alan Burak Demir ilk kez Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda Oğuz karakteri ile yer alacak. 3 Kasım 1978 Ankara doğumlu olan Burak Demir 44 yaşındadır. Bilkent Üniversitesinde Tiyatro bölümü mezunu olan Burak Demir 178 cm boyunda ve 72 kg ağırlığındadır. Burak Demir özellikle Şevkat Yerimdar dizi ve filmi ile çok tanınmış ve sevilmiştir. Burak Demir 1.77 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Burak Demir’in Bikem Öğünç ile 5 yıllık bir evliliği vardır.

Artemis Sinem Karaman (Sanem’in Annesi)

Sanem’in annesidir. Kızı Sanem’i hapisten kurtarmak için Aylin’den kardeşi için fedakarlık yapmasını ister. Aylin daha çocukken onların evine gelmiş ancak hiç bir zaman Aylin’e gerçek kızı gibi davranmamıştır. Oğuz’un eşidir.

Melisa Bostancıoğlu (Sevda)

Güzel oyuncu Melisa Bostancıoğlu tiyatro oyunculuğundan sonra ilk kez Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasında bir anacastta yer alacak.

Furkan Murat Uğur (Bora)

Furkan Murat Uğur Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde Bora karakteri ile oyunculuk deneyimi yaşayacak. Furkan Murat Uğur daha önce de BluTv de yayınlanan Sokağın Çocukları dizisinin 1.sezonunun yardımcı başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Murat Göçmez (Vural)

Son olarak Barbaroslar dizisinde hayat verdiği Horozcu karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Murat Göçmez Gelsin Hayat Bildiği gibi oyucusu olarak ekranlarda yer alacak.

Sercan Gülbahar (Yaver)

Sercan Gülbahar 14 mayıs 1982 Diyarbakır doğumlu oyuncudur. Haliç Üniversitesinde oyunculuk dersleri alan Sercan Gülbahar 40 yaşındadır. Sercan Gülbahar daha önce Hayaller ve Hayatlar ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde yer alma başarısı göstermiştir. Sercan Gülbahar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yaver’i oynayacaktır.

Galip Erdal (Osman Baba)

Galip Erdal Gelsin Hayat Bildiği Gibi Oyuncusu oldu. Osman Baba Ankara’da ki uyuşturucu ticaretinin %20’sini Osman baba yapar. Uyuşturucu ticaretinin yanında kadın ticareti de yapar fuhuş amaçlı. Yedi Emin tarafından yakalatılarak hapse girer. İşleri onun yerine oğlu Tahir yürütür.

Tolga Bayraklı (Tahir)

Tolga Bayraklı da Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasında Tahir karakteri ile yer buldu. Tahir Osman Baba’nın oğludur. Osman hapse düşünce işleri Tahir yürütür ve Sadi Payaslı’nın peşine düşecektir.

Merve Ergin (Ceren)

Ceren Aylin’in yakın arkadaşıdır; ancak Aylin hüküm giyen bir kız diye annesi Aylin ile konuşmasını istemez.

Gözde Kırgız (Mahur)

Mahur Can’ın annesidir. Can’ın ne kadar iyi bir çocuk olduğunu bilir. Vefakar bir annedir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yavuz kimdir?

Fatih Çetintaş (Nevzat)

Fatih Çetintaş Nevzat karakteri ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda yer alacak. Fatih Çetintaş 2 Mart 1984 Keşan doğumludur ve 38 yaşının içinde. Daha önce Alev Alev dizisinde yer alan Fatih Çetintaş tiyatro sahnelerinde oyunculuk deneyimi kazanmıştır.