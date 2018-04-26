Gelmesin diye 2 milyon imza topladılar! Ziyaret tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce ertelenen İngiltere ziyaretinin temmuzda yapılacağı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Trump’ın İngiltere’yi 13 Temmuz’da ziyaret edeceğini teyit etti.

Trump’ın ziyaretinin “en sonunda” gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Johnson, “En yakın müttefikimiz ve dostumuzu İngiltere’ye yapacağı en harika gezide görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

THERESA MAY İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanının İngiltere ziyaretinin Kraliyet protokolünü içeren bir “devlet ziyareti” değil İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmeyi içeren bir çalışma ziyareti olması bekleniyor.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.