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Gelli Yasası’nın mimarı Federico Gelli İKÜ’de

İtalya’da büyük ses getiren Gelli Yasası’nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek “Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması” sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleşecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:15
Gelli Yasası’nın mimarı Federico Gelli İKÜ’de

İtalya’da büyük ses getiren Gelli Yasası’nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek “Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması” sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleşecek.


İKÜ Hukuk Fakültesince sağlık hukuku alanında bu yıl ilk kez düzenlenecek “Türk ve İtalyan uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması” başlıklı sempozyum, hekim ve hasta perspektifinden yeni hedefleri ve iki ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alacak. 2019 İtalya Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalya’da ses getiren Gelli Yasası’nın mimari milletvekili Federico Gelli, Roma Link Campus Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden Dr. Giulia Scotti, İtalya’nın tanınmış gazetecilerin Fabio Amendolara ile Avukat Vania Cirese, Türkiye’den ise İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Nadir Arıcan ve Avukat Ayşen Önen gibi isimler yer alacak.


İKÜ Şirinevler Yerleşkesinde 28 Mart Perşembe günü gerçekleşecek sempozyum kapsamında, “İtalya’nın Yeni Sağlık Yasası”, “Yasanın Geleneksel İtalyan Hukukundaki Etkileri”, “Tıbbi Uygulama Hataları”, “Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluk”, “İtalya’da Hasta Zararlarının Tazmini”, “Türk Hukukunda Zararlarının Tazmini” gibi başlıklar konuşulacak.



Gelli Yasası


İtalya’da 8 Mart 2017 tarihinde kabul edilmiş olan ve yasayı hazırlayan kişi olan milletvekili Federico Gelli’nin adını taşıyan 24 sayılı Gelli Yasası, sağlık sistemine getirdiği değişiklikler nedeniyle İtalya’da büyük yankı uyandırdı. Yasa, ilk olarak anayasal bir hak olan tedavi güvenliği hakkına ilişkin, vatandaşların sağlık sistemi kapsamında bir zarara uğramaları durumunda zararın tazminini daha hızlı bir şekilde elde edebilmelerine imkân sağlıyor. Bunun yanı sıra yasa, medeni kanun ve ceza kanununda önemli değişikliklerle birlikte mesleki sorumluluğun kapsamına ve riskin önlenmesine ilişkin yeni prensipler içeriyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:15
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