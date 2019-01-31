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Gelirini 1000 TL olarak beyan eden Berkay'a büyük şok! Hapis yatabilir

Futbolcu Arda Turan ile duruşmasında bin lira geliri olduğunu beyan eden ancak daha sonra sosyal medya hesabından "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır" diye yazan şarkıcı Berkay Şahin, vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin incelemesi altına girdi. Eğer Maliye eğer evrakta sahtecilik gibi vergi kaçakçılığına girecek delil bulursa Berkay, 3 yıla kadar hapis yatacak.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:09
Gelirini 1000 TL olarak beyan eden Berkay'a büyük şok! Hapis yatabilir

Arda Turan ile duruşmasında bin lira gelir beyan eden ancak daha sonra Instagram hesabından "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin!" diye yazanBerkay Şahin vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı. Vergi Denetim Kurulu, Berkay'ın instagram hesabında yazdığının vergi kaçırma şüphesi doğurduğundan yola çıkarak soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

3 yıla kadar hapis cezası var

Daha önce de sanatçıların veya ünlülerin kendi beyanlarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattıklarını ve cezalar yazdıklarını belirten Maliye uzmanları Barkay'ın hesaplarının da incelemeye alınacağını ifade ettiler. Hesapları incelenecek olan Berkay eğer suçlu bulunursa kaçırdığı tutarın 3 katı vergi ziyaı cezası, sahte evrak kullanmış, bilerek sahte evrak kullanmış ise veya defter ile ilgili önemli bir tahribat yapılmışsa 3 yıla kadar hapis cezası bile alınabilir.

Anlamayanları küçümsedi

Berkay paylaşımı sonrası bu beyana inanmayanlarla da dalga geçti. paylaşımda "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder" diye yazdı. Ardından  "Gençler takılmayın bu konulara. 1000 TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen inanan kısım" diye dalga geçti.

Şarkıcı Berkay, takipçilerin vergi hatırlatmaları üzerine ise kinaye yaptığını yazdı. Ancak ne hakim karşısındaki durumu ne de bulunduğu durum kinaye yapmasına uygun olmayan Berkay Maliye'yi inandıramadı. 

(Habertürk)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 07:09
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin
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