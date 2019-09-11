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Gelir İdaresi vergi borcunu açıkladı! 1 milyon liranın üzerinde...

Gelir İdaresi vergi borcu rakamlarını açıkladı. Buna göre 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde borcu bulunuyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
Gelir İdaresi vergi borcunu açıkladı! 1 milyon liranın üzerinde...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 47 bin 32 kişi ve kuruluşun olduğu belirlendi.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler listesini hazırladı.

Devlete toplam 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listenin ilk sırasında Dörtyol Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 liralık borçla Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ yer aldı.

Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ'yi Başkent Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 liralık borcuyla Mustafa Akyol, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti, Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 181 milyon 955 bin 159 lirayla Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ, Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 125 milyon 274 bin 592 lirayla Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. izledi. 

Tarhiyat listesi de açıklandı

Bu arada, GİB 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.

Toplam 3 bin 733 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 2 milyar 627 milyon 448 bin 966 liralık toplam borçla Malazgirt Vergi Dairesine kayıtlı Arhan Subaşı İnş. Mühdanış. Lojistik San. ve Tic. Ltd. Şti. aldı.

Bu şirketi 420 milyon 733 bin 207 lirayla Beylikdüzü Vergi Dairesine kayıtlı Bina Unlu Mamüller Gıda İnş. Tur. Sağlık Hiz. Temiz San. ve Tic. Ltd. Şti. izledi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
  1. Gelir İdaresi
  2. vergi borcu
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

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