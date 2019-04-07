Gelinlerin sokak defilesi ilgi gördü

Düzce’de gelinlik, kına ve nişan elbisesi tasarımı yapan Esma Atay, organizatör Nesrin Aksu ve düğün fotoğrafçıları düğün sezonu öncesi sokak defilesi düzenlediler. Defile Düzceliler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Mankenleri sokakta görenler ise cep telefonlarına sarıldı.

Düzce’de gelinlik, nişanlık ve kına gecesi elbisesi tasarımı yapan tasarımcılar, organizatörler ve düğün fotoğrafçıları bir araya gelerek düzenledikleri sokak defilesiyle farklı bir organizasyona imza attı. 2019 yılı düğün sezonu gelmesiyle birlikte 2019 modasına uygun gelinlik, kına ve nişan elbiselerini taşıyan mankenler Düzce merkezde bulunan Spor Sokak, İstanbul Caddesi ve Anıtpark’ta sokak defilesi yaptı. Mankenlerin defilesi sırasında vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü almak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören defilede beğendikleri elbise modelleri ile ilgili olarak tasarımcılardan da bilgiler aldı.

Düzceliler, “Düzce için çok güzel bir organizasyon. Satışları etkileyeceğini ve esnaflara olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Çok gurur verici. Bizim de düğün yapacak yakınlarımız var. Bu modeller bizlere de ilham olacak” dediler.

Gelinliklerin sunumunu yapan bir manken, “Düzce’de bir ilk ama çok güzel yorumlar alıyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Kıyafetleri beğenenler oluyor. Biz çok memnunuz. Düzce yeniliklere açık. Biz de evlenirken bu modelleri almak istiyorum” dedi.

Gelinlik tasarımı yapan ve defilenin düzenleyicisi olan Esma Atay, “Yapılmayanı yapmak istedik. Farklı bir organizasyonla Düzce’yi tanıtmak istedik. Ben çok beğendim çok güzel oldu. Halkımız da çok beğendi. Bakışlar çok güzeldi. Düğün sezonu öncesi yaptık. Bizim küçük küçük yine böyle defilelerimiz olacak. Devamı gelecek” dedi.

Kına, nişan ve düğün organizasyonu yapan gelinlik ve moda tasarımcısı Nesrin Aksu ise, “Düğün ve kına sezonu yeni açılıyor. Farklı bir aktivite yapmak istedik ve halkımızın arasına katılarak sokak defilesi hazırladık. Çok güzel ve ilgi gören bir organizasyon oldu” diye konuştu.

Düğün fotoğrafçısı Metin Gökçe ise, “Fotoğraf konsept değiştirdi. Sokaklarda, doğal ortamlarda çekiyoruz. İnsanlar artık kapalı alanları istemiyorlar. Fotoğraf çektirirken kasılmak istemiyorlar, daha rahat etmek istiyorlar” şeklinde konuştu.