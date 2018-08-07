Gelinler istedi damatlar kabul etti

İstanbul’un en çok nikah kıyılan ilçesi Bağcılar’da 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018 nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, özel olması için nikah tarihlerini 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 olarak belirledi. Bu niyetle 8 Ağustos tarihini isteyenler aylar öncesinden müracaatlara başladı.

Her geçen gün artan ilgi sonucunda Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu’nda günlük 15 olan nikah sayısı bu özel gün için 4’e katlayarak 66’yı buldu. Özellikle bu tarihin tercih edilmesinde gelinlerin çok istekli olduğu damatların da onları desteklediği bildirildi.

“Çiftler heyecanla nikah saatini beklemeye başladı”

Çiftlerden kimi ileride unutmamak kimi de farklı olmak için bugün evlenmeyi yeğlemiş. Kayıt yaptıran çiftler, heyecanla nikah saatini bekleyeme başladılar. 09.30 başlayacak nikah kıyma işlemi saat 16.30’a kadar sürecek ve 5 dakikada bir nikah kıyılacak.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde nikah kıyacak çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.