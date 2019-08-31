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Bir garip düğün! Gelini almaya tankla gitti

İngiltere'nin Bolton kentinde evlenen bir Jaz Johngir isimli adam düğüne tankla gitti. Düğün salonuna tankın üstünde davulcu ile göbek atarak giren adam ülkede gündem oldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:51
Bir garip düğün! Gelini almaya tankla gitti

İngiltere'de bir yemek lokantası zinciri sahibi olan Johngir Saddiq'in oğlu Jaz Johngir önceki gün oldukça şatafatlı bir törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlenen damadın gelinin evine giderek kız alma korteji İngiliz basınının gündemine oturdu.

Birmingham'dan Bolton'a lüks araçların olduğu bir konvoy ile giden ve birkaç saat boyunca ilerleyen kalabalıkta Lamborghini ve Ferrari gibi ünlü markaların araçlarının yanı sıra öyle bir araç vardı ki sadece İngiliz basını değil dünya kamuoyu da büyük ilgi gösterdi. Konvoyun en dikkat çeken parçası hiç kuşkusuz en önde seyreden tanktı. 25 yaşındaki adam, tankın üzerine çıkarak bir davulcuyla göbek atarak kızın evine giderek kızı almaya gitti. Genç kadının evinin önüne giden adam tankın üzerine arkadaşlarını da çağırdı ve grup tank üzerinde dans ettikten sonra gelini aldı.

Hint asıllı çılgın damadı çok sayıda insan izlerken, etkinliğe katılan 22 yaşındaki Muhammed Raza, "Bir film sahnesi gibiydi. 250 kişi Birmingham'dan Bolton'a giden bir konvoydaydı. Herkes şaşkına döndü" dedi.

Davetliler, gelinin ve gelinin ailesinin tankı görünce şaşkına döndüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:51
  1. Johngir Saddiq
  2. Jaz Johngir
  3. İngiltere

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