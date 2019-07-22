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Gelin ve damatların gözdesi Burdur ve Salda Gölleri

Burdur Gölü’nün yanı sıra Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, nişanlı ve evli çiftlerin gözde fotoğraf merkezi haline geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
Gelin ve damatların gözdesi Burdur ve Salda Gölleri

Burdur Gölü’nün yanı sıra Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, nişanlı ve evli çiftlerin gözde fotoğraf merkezi haline geldi.


Burdur başta olmak üzere, Denizli, Muğla, Antalya ve Isparta’dan gelen çiftler, Burdur ve Salda Gölü’nde düğün fotoğrafı çektiriyor. Hafta sonunda Burdur ve Salda Gölü’ne gelen gelin ve damatlar, evliliğe ilk adım atan nişanlılar gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor.


Burdur Gölü’ne eşiyle beraber fotoğraf çektirmeye gelen Bedia Akçil, Burdur Gölü’nde gün batımının harika olduğuna dikkat çekti. Akçil, “Bu anlamlı günde, anı ölümsüzleştirmek için buraya geldik. Burdur Gölü’nde hatıra fotoğrafı çektirmeyi bütün gelin ve damatlara tavsiye ediyorum” dedi.


Burdurlu damat Ömer Erkılıç, Salda ve Burdur Gölü’nün eşsiz bir güzelliği olduğunu vurguladı. Erkılıç, “Herkesi buraya davet ediyorum. Buraya gelip bu manzarayı görmelerini isterim. Gün batımı zamanı gölün üzerine yansıması ise görülmeye değer bir güzelliktir” diye konuştu.


Salda Gölü’ne ilk kez geldiğini ifade eden gelin Meltem Aslan, nişanlısı Hakan Sağlam ile ekim ayında dünya evine gireceğini, ön hazırlık ve fotoğraf çekimi için Salda Gölü’nü tercih ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
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