THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Gelin ve damadı çekicinin üstünde götürdüler

Kahramanmaraş’ta çekicinin üstünde gelin arabası şaşkınlığa neden oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:29
Gelin ve damadı çekicinin üstünde götürdüler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Menderes Mahallesi’nde yapılacak düğün için konvoy eşliğinde eşini almaya giden damat Cuma Atalay, düğün konvoyu ilerlerken arabanın bozulduğunu belirterek çekici çağırdı. Çekiciyi gören gelin ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Süslenen gelin arabası çekicinin üzerine yüklendi. Gelin arabasının yüklü olduğu çekici, konvoyun en önüne geçerek diğer araçlarla birlikte kornalar eşliğinde şehir turu attı. Olayın kurgu olduğunu öğrenen gelinin şaşkınlığı yerini sevince bıraktı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:29
  1. Kahramanmaraş
  2. Gelin arabası
  3. çekici

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen'den hükümete destek
    1. Memur-Sen'den hükümete destek
    2. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
    3. Müslüman olmayanlara kurban eti..
    4. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
    5. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
    6. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
    7. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
    8. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
    9. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
    10. Altın ve dolarda son durum
    11. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
    12. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
    13. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
    14. Yıldırım'dan dolar açıklaması!
    15. 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    16. Dolar ne zaman düşer?
    17. AK Partili isimden ekonomi..
    18. 1 dolar kaç TL?
    19. Mersin'de iş yerine silahlı saldırı: 2..
    20. Elazığ'da iş makinesi yamaçtan..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret