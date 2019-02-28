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Gelin kaynana uyuşturucudan tutuklandı

Adana’da polisin art arda yaptığı baskınlar sonucu eroin bulmakta zorlanan gelin kaynana kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları evde eroin niyetine satarken suçüstü yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:09
Gelin kaynana uyuşturucudan tutuklandı

Adana’da polisin art arda yaptığı baskınlar sonucu eroin bulmakta zorlanan gelin kaynana kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları evde eroin niyetine satarken suçüstü yakalandı. Tutuklanan gelinin iki çocuğundan biri süt içti diğeriyle yüzünü kapattı.

 

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra uyuşturucuya savaş açtı. Aktaş narkotik ekiplerine talimat vererek şok baskınlar yaptırınca uyuşturucu satıcıları esrar ve eroin bulmakta zorlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu nedenle torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarının kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları alıp bunları eroin niyetine sattıklarını saptadı. Anormal rüyalar, cinsel istekte artış, abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme gibi yan etkileri bulunan ilaçları bağımlılara sattığı ileri sürülen kişileri tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı.

 

Yüreğir ilçesinde Sinan Paşa Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarını kapatarak şok baskın düzenleyen narkotim ekipleri abluka altına aldıkları mahallede Arife S. (51) ve eski gelini Semra E.’yi (30) evde ilaçları satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, kendilerinden başka bakacak kimseleri olmadığı için 3 yaşındaki T.S. ve 1 yaşındaki M.S.’yi de yanına aldı. Polis, evde yaptığı aramada av tüfeği ve çok sayıda kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen hap ele geçirdi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kadın “Bu ilaçlar bizim eczaneden aldığımız devletin verdiği ilaçlar uyuşturucu satma yok iftira” diyerek kendilerini savundu. Yanlarında bulunan 3 yaşındaki T.S., anne ve babaannesinin zehir taciri olduğundan habersiz biberondan süt içerken, anne Semra E. ise 1 yaşındaki çocuğu M.S. ile yüzünü kapatmaya çalıştı. 2 kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:09
  1. Adana
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