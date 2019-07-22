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‘Gelin Kardeş Olalım’ projesinde Tortum-Alanya kardeşliği

‘Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kardeş olan Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü istişareleri, bilgi, tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması aralıksız sürüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
‘Gelin Kardeş Olalım’ projesinde Tortum-Alanya kardeşliği

‘Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kardeş olan Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü istişareleri, bilgi, tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması aralıksız sürüyor.


Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Zeki Varol, Veteriner Hekim Ahmet Paşa Özçelik, Veteriner Hekim Özhan Can, Ziraat Mühendisi Barış Güney ve Ziraat Mühendisi Murat Türeli’den oluşan teknik ekibi Tortum’da ağırlayan İlçe Müdürü Vekili Sefa Haki, ilçenin bitkisel hayvansal üretim potansiyelinin yerinde tespitinin yapılarak yürütülecek ortak proje uygulamaları hakkında istişare yapıldığını ve Ekim ayı içerisinde çiftçilerden oluşan 30 kişilik bir grupla Alanya’ya teknik gezi düzenleneceğini ifade etti.


Daha önce Alanya’da incelemelerde bulunan Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Alanya İlçe Müdürlüğü teknik ekibini 3 gün süreyle ağırladı. Heyet gezinin ikinci gününde Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.


Yürütülen çalışmalar ve uygulanacak projeler hakkında bilgiler alan Kaymakam Yazıcı, Tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla alternatif üretim ve pazarlama olanaklarının artırılmasını ve ortak projeler üretilmesini önemsediklerini ifade etti.


İlçenin bitkisel, hayvansal üretim potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ayrıca doğa sporları ve turizm yönünden de çok büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek özellikle örtü altı üretim ve ipek böcekciliği konularında yürütülecek ortak projeler hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
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