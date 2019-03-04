Gelin geldiği köyde pastırma ustası oldu

Kastamonu'da dört kuşaktır pastırma üreten aileye gelin olarak giden Nilüfer Korkoroğlu, eşine yardım için başladığı meşhur Kastamonu pastırması üretiminde ustalaştı. Evlendiği günden bu yana eşi ile birlikte pastırma yapımına devam eden 50 yaşındaki Nilüfer Korkoroğlu, 27 yıldır imalathanelerinde çoğu zaman pastırmaları tek başına yapıyor. Korkoroğlu, Ilgaz Dağları'nın yaylarında yaşayan hayvanların etlerini Taşköprü sarımsağı ve çemen ile birleştirerek ürettiği pastırmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Haftanın belli zamanlarında iki çocuğu ve eşinden ayrı kalan Nilüfer Korkoroğlu, etler olmadan yaşayamadığını söyledi.

"27 senedir yapıyorum"

Bir bayan olarak pastırma üretimi yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Nilüfer Korkoroğlu, "1910’dan beri dede mesleğimizi devam ettiriyoruz. İmalathanemiz şehir merkezinden 20 kilometre kadar dışarıda. Etlerimizi buraya getirdikten sonra pastırma şekline sokuyoruz. Tuzluyoruz, 2 gün tuzda beklettikten sonra yıkama aşamasına geliyoruz. Yıkandıktan sonra pastırmalarımız kuruma alanlarına alınıyor. Ve 20 gün ile 30 gün arasında kuruma süreci var. Kuruyan pastırmalarımızı aşağıya indirip Kastamonu Taşköprü sarımsağı ve doğal baharatlarıyla beraber yoğurduktan sonra pastırmalarımıza sürüyoruz. Ve hazır hale getiriyoruz. Ben bu mesleği 27 senedir yapıyorum. Bir bayan olarak bundan gurur duyuyorum" dedi.

"Etlersiz yapamıyorum"

Sürekli işinin başında olduğunu anlatan Korkoroğlu, "Ailemden ayrı yaşıyorum. Bir hafta ile 3 hafta arasında belirli dönemlerde burada kalıyorum. Daha artan vakitlerimde de dükkanımızda eşimle beraber çalışıyoruz. Tabii bu çok zor bir süreç. Orayı ikiye bölüyorsun, ev, iş, dükkan arasında. Fakat öyle bir hale geldi ki artık aklım sürekli takip istediği için zaten buraya geliyorum. Fakat yine etlersiz yapamıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu işe hanım elinin değmesi gerektiğine inanıyorum"

Pastırma imalatı safhasının çok zor olduğunu ifade eden Korkoroğlu, "Bu işe hanım elinin değmesi gerektiğine inanıyorum. Pastırma imalatı safhası çok zor. Bizde erkek işidir. Fakat ben kendimi bildim bileli bununla mücadele ediyorum. Büyük bir gururla bunu söylüyorum. Çaba ve kuvvet istediği halde bu işin üstesinden geldiğime inanıyorum. Hanımların isterlerse hayatta yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını savunuyorum" dedi.