Gelin ve damadın kavgası 5 milyon dolardan etti!

Görkemli düğün ile rekor kıracaklarını belirterek "2019 hedefimiz 30 Hint düğünü yapmak" dedi.



GELİN DAMAT KAVGA ETTİ, DÜĞÜN İPTAL



Özpak, Hint bir gelindamatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı: "Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti." İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Özpak, düğün bütçesinin 500 bin dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi: "Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı. Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalarla birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yapmıştık."