"Gelin arabası"yla soygun girişimine 42 yıla kadar hapis istemi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu silahla soyma girişiminde bulunan sanık hakkında, 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Mehmet Özdoğan hakkında "Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, mala zarar verme, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla düzenlenen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkında 42 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Özdoğan ise iddianameye giren savunmasında, olayda suça yönelik bir kastının bulunmadığını, sadece havaya ateş etmek için olay yerine gittiğini ileri sürdü.

Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya 8 Eylül'de "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille gelen Mehmet Özdoğan, uzun namlulu silahıyla soygun girişiminde bulunmuştu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin'in (63) müdahalesiyle yaşanan arbedede silahın ateş almasıyla çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralanmıştı.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Özdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.