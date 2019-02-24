’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay Kılalım’ projesi sürüyor

Develi ilçesindeki imam hatip okullarından Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu; ÖNDER (İmam Hatipler Derneği), Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bu sene 6.’sı düzenlenen “İyilik Okulu” projesi kapsamında ’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay Kılalım’projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarına Aralık ayından itibaren başlayan Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu İyilik Takımı, bu proje kapsamında; ilk olarak 2013 yılında Türkiye Ahisi seçilen ve 64 yıllık terzi olan Mahir Solak’ı ziyaret etti. Mahir Solak ile Ahilik ve esnaflık üzerine röportaj yaptılar. Ayrıca yapılacak olan çalışmalar hakkında istişare etti.

Develi ilçesindeki esnaflara çerçeveli “Ahilik Duası” ve “Ahilik Düsturları (Kuralları) ile müşteri talepleri için “İstek Talep Kutusu” hediye etti. Ayrıca esnaflarla Ahilik üzerine röportaj yaparak Ahiliğin yeniden canlanması ve Ahilik ahlakının yeniden yeşermesi için girişimlerde bulundu.

Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu İyilik Takımı ayrıca, okulda öğretmenlere ve öğrencilere konu ile ilgili değişik zamanlarda değişik sunumlar yaptılar. Bu kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin Ahilik ile ilgili teferruatlı bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Yine bu proje çerçevesinde esnaflar okula davet edilerek, yemek ikramı yapıldı ve akabinde Ahilik ile ilgili sunum yapıldı. İyilik Takımı Kayseri’deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgiler aldılar.