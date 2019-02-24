0553 313 94 23

’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay Kılalım’ projesi sürüyor

Develi ilçesindeki imam hatip okullarından Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu; ÖNDER (İmam Hatipler Derneği), Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bu sene 6.

24 Şubat 2019 Pazar 09:37
’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay Kılalım’ projesi sürüyor

Develi ilçesindeki imam hatip okullarından Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu; ÖNDER (İmam Hatipler Derneği), Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü ve bu sene 6.’sı düzenlenen “İyilik Okulu” projesi kapsamında ’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay Kılalım’projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Çalışmalarına Aralık ayından itibaren başlayan Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu İyilik Takımı, bu proje kapsamında; ilk olarak 2013 yılında Türkiye Ahisi seçilen ve 64 yıllık terzi olan Mahir Solak’ı ziyaret etti. Mahir Solak ile Ahilik ve esnaflık üzerine röportaj yaptılar. Ayrıca yapılacak olan çalışmalar hakkında istişare etti.


Develi ilçesindeki esnaflara çerçeveli “Ahilik Duası” ve “Ahilik Düsturları (Kuralları) ile müşteri talepleri için “İstek Talep Kutusu” hediye etti. Ayrıca esnaflarla Ahilik üzerine röportaj yaparak Ahiliğin yeniden canlanması ve Ahilik ahlakının yeniden yeşermesi için girişimlerde bulundu.


Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu İyilik Takımı ayrıca, okulda öğretmenlere ve öğrencilere konu ile ilgili değişik zamanlarda değişik sunumlar yaptılar. Bu kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin Ahilik ile ilgili teferruatlı bilgi sahibi olmalarını sağladı.


Yine bu proje çerçevesinde esnaflar okula davet edilerek, yemek ikramı yapıldı ve akabinde Ahilik ile ilgili sunum yapıldı. İyilik Takımı Kayseri’deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgiler aldılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar oluşturdu
    1. Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar..
    2. Yozgat Şehir Hastanesi ABD’de beğeni..
    3. Emniyet, çocukları polis kimlik..
    4. CHP’li belediye sıfırı tüketti
    5. ABD’de dev kargo uçağı yere çakıldı
    6. Kredi kartlarında taksit kredilerde..
    7. Trabzon Polisi’nden kaçak silah..
    8. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı..
    9. Aydın net konuştu: Ülkenin..
    10. Ünlü tarihçi Kemal Karpat’ın hayatını..
    11. Turkcell, GSMA'daki yerini aldı
    12. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    13. Zeybekci, illet ittifakını tedirgin..
    14. İstanbul Havalimanı’na istihdam yağmuru
    15. Dünya Superbike Şampiyonası
    16. Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes'..
    17. Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
    18. Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde
    19. Mimar Sinan’ın zihniyet dünyası
    20. Üreticiye alım garantili ürün desteği
    21. Büyükşehir’den her yaşa tiyatro
    22. Bozbey: "Gençlerin işsizliğiyle..
    23. ’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay..
    24. Bozbey’den amatör spor kulüplerine..
    25. İstanbul’da kartpostallık kar..
    26. “Eyüpsultan’a güç katmaya geliyoruz”
    27. Dışı kilise içi kütüphane
    28. Sisi Kral Selman'la görüştü! "En üst..
    29. Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da..
    30. Yurtta hava durumu
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?