0553 313 94 23

Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı

Hatay’dan görücü usulüyle Manisa’nın Alaşehir ilçesine evlendirilmek üzere getirilen gelin adayı, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınla kayıplara karıştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı

Hatay’dan görücü usulüyle Manisa’nın Alaşehir ilçesine evlendirilmek üzere getirilen gelin adayı, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınla kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını söyleyen damat adayının ailesi jandarmaya şikayette bulundu.


Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan İsmail Karaaslan (64), 35 yaşındaki oğlu Bünyamin’i evlendirmek istedi. Bunun üzerine Karaaslan ailesi, bir yakınları olan İ.Y.’nin (40) aracılığıyla Hatay’dan isminin Sebahat olduğu öne sürülen gelin adayını görmeye gitti. Hatay’da kız isteme töreni yapan Karaaslan ailesi, gelin adayının ailesine 15 bin TL başlık parası vererek, Sebahat ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen Habib (28) ile birlikte 8 Şubat günü Alaşehir’e döndü. Alaşehir’de düğün alışverişi yapan gelin ve damat adayı yaklaşık 40 bin TL değerinde altın aldı. Akşam Delemenler Mahallesi’nde bulunan Karaslan ailesinin evine dönen gelin adayı Sebahat, akşam yemeğinin ardından uzun yoldan geldiklerini, yorgun ve rahatsız olduğunu belirterek, dini nikahı işlemlerinin ertesi güne bırakılmasını istedi. Misafirlerinin yorgun olduğunu düşünen aile, gelin adayı Sebahat ve teyzesinin oğlu olduğunu iddia ettiği Habib’i damat adayının yeni evine götürdü. Damat adayı Bünyamin ertesi sabah misafirlerini kaldırmaya gittiğinde Sebahat ve Habib’in evde olmadığını ve altınlarla beraber kaçtığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Karaaslan ailesi jandarmaya giderek şikayette bulundu.


Yaşadıkları dolandırıcılığı anlatan damat adayının babası İsmail Karaslan, "Oğlum 35 yaşında. Evlendirmek için kız arıyorduk. İ.Y. adlı aracı ile Hatay’a gelin aramaya gittik. Hatay’dan gelini aldık. Orada kızın ailesine 15 bin TL başlık parası verdik ve Alaşehir’e geldik. Düğün malzemelerini, Adana burması, yüzük, küpe ve bileziklerden oluşan yaklaşık 40 bin TL değerinde altın aldık. Geline taktık. Akşam yemekten sonra gelin, ’Uzun yoldan geldik, yorgun ve rahatsızım. Nikah işlemlerini yarın yapalım’ dedi. Biz de yorgun olduğu gerekçesiyle kabul ettik. Gece saat 04.00 sıralarında altınlarla beraber kaçmışlar. Jandarmaya şikayette bulunduk. Kandırıldık, aldatıldık. Bizim başımız yandı, başkanlarının başı yanmasın” dedi.


Büyük şok yaşayan damat adayı Bünyamin Karaslan ise o gece sabaha kadar uyumadığını, sabah 08.00 sırasında gelin adayı Sebahat ve teyzesinin oğlu Habib’i uyandırmaya gittiğinde evde kimseyi bulamadığını ve dolandırıldıklarını anladığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Hamsik Çin'e transfer oldu
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    5. Caddeye bırakılan eroini polis fark..
    6. Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın..
    7. Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor
    8. "Terör örgütlerinin eylem yapma..
    9. Van merkezli 8 ilde PKK/KCK..
    10. Ekrem İmamoğlu’ndan Sevgililer..
    11. Okuldan maskeli hırsızlık güvenlik..
    12. 50 yıl sonra Sevgililer Gününde..
    13. PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto..
    14. Söğütspor Yeşilyurtspor’u 4’lük yaptı
    15. Kavak’ta Cumhur İttifakı’nın ‘50.yıl’..
    16. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    17. Öfkesini yenemeyen karşı şiddete yenilir
    18. Cep telefonu alayım derken dolandırıldı
    19. Mardin'de "İyi Uygulama Örnekleri..
    20. Van merkezli terör operasyonu: 16..
    21. Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için..
    22. İYİ Partili Özdemir’in pazaryeri..
    23. Edirne’de ‘Mirasımızın izinde: 1...
    24. Zimbabve'de madendeki göçük nedeniyle..
    25. İsmail Erdem’den Ataşehirlilere 14..
    26. ASELSAN'dan 92,9 milyon avroluk sözleşme
    27. İYİ Parti'de istifa şoku! Tüm yönetim..
    28. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı..
    29. Milletvekili Erol, "Tunceli’yi bir..
    30. 'Proje meyve' para getirebilir ama,..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı