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Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.


Bayırköy mevkiinde ziraat alanında çalışma yapan biçer döver makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arozöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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