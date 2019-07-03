Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Bayırköy mevkiinde ziraat alanında çalışma yapan biçer döver makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arozöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.