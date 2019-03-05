Gelenekten Geleceğe projesinin tanıtımı yapılıyor

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin Gelenekten Geleceğe projesinin tanıtım ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yapılan ziyaretlerin ardından Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Kent Konseyi olarak her yıl bir ana tema belirliyoruz. Bu yıl ana tema olarak belirlediğimiz Gelenekten Geleceğe temasını yapacağımız faaliyetlerle işlemeyi düşünüyoruz. Bu kapsam da 50 ye yakın faaliyette bulunacağız. Yapacağımız faaliyetlerle toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Kent Konseyi olarak yapılan çalışmalarda insanın, kentin ve değerlerin esas alındığını söyleyen Çobanoğlu, “ Gençler gelecek için önem taşımaktadır. Bugün onlar için yapılan çalışmalarla geleceğe yön verilmektedir. Bu nedenle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa yapacağımız çalışmaların gençleri hedef alması büyük önem taşımaktadır. Onlar Malatya’nın geleneksel kültürünü, yaşamını, örf ve adetlerini, değerlerini gelecek kuşaklara aktaracaktır. Gençlerin geleneklerini yaşaması ve yaşatması gelecek açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Ayhan ise,, “Modern yaşam ile geleneğimizi ve kültürümüzü kaybetmekteyiz. Çözüm noktasında Gelenekten Geleceğe projesi büyük önem taşımaktadır. Bizler zaten gençler için hizmet etmekteyiz. Bu projeyle birlikte onların geleneklerini ve kültürlerini hatırlamalarını sağlamış oluruz” diye konuştu.

Kent Konseyinin hazırlamış olduğu çalışmalarda destek olacağını belirten Kayhan, projenin Malatya için önemli olduğunu ifade etti.