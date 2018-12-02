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Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası

- Sakarya'da 20 ilden 290 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon sona erdi- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz:"Türkiye'nin birçok yerinde wushuya olan ilgi çoğalmış, geleneksel stillerde de oldukça iyi sporcularımız yetişmiş. Yarışlarda bunu gördük, mutlu olduk"

02 Aralık 2018 Pazar 17:32
Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası


SAKARYA (AA) - Sakarya'da sona eren Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 20 ilden 290 sporcu katıldı.

Büyükler (18-35 yaş), kıdemliler (36-60 yaş), gençler (15-17 yaş), yıldızlar (12-14 yaş) ve minikler (12 yaş altı) kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular, derece elde etmek için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Grup geleneksel taijiquan, bagua, xingyi, bajiquan, nanquan, shaolinquan, tongbei, fanzi, chuojiao, pigua, yongchun disiplinleri ile grup taklit stilleri ve diğer geleneksel stillerde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.


- "Wushuya olan ilgi çoğalmış"


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Akyüz, geleneksel stillerin wushunun temelini oluşturduğunu aktararak, "Bu açıdan özellikle taodaki gelişimimiz, bu stillerdeki çalışmalarımıza bağlı. Görmekteyiz ki Türkiye'nin birçok yerinde wushuya olan ilgi çoğalmış, geleneksel stillerde de oldukça iyi sporcularımız yetişmiş. Dün ve bugün yapılan müsabakalarda bunu gördük, mutlu olduk." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:32
  1. Abdurrahman Akyüz
  2. Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası
  3. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
  4. Wushu

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