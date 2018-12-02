



SAKARYA (AA) - Sakarya'da sona eren Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 20 ilden 290 sporcu katıldı.

Büyükler (18-35 yaş), kıdemliler (36-60 yaş), gençler (15-17 yaş), yıldızlar (12-14 yaş) ve minikler (12 yaş altı) kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular, derece elde etmek için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Grup geleneksel taijiquan, bagua, xingyi, bajiquan, nanquan, shaolinquan, tongbei, fanzi, chuojiao, pigua, yongchun disiplinleri ile grup taklit stilleri ve diğer geleneksel stillerde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.





- "Wushuya olan ilgi çoğalmış"





Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Akyüz, geleneksel stillerin wushunun temelini oluşturduğunu aktararak, "Bu açıdan özellikle taodaki gelişimimiz, bu stillerdeki çalışmalarımıza bağlı. Görmekteyiz ki Türkiye'nin birçok yerinde wushuya olan ilgi çoğalmış, geleneksel stillerde de oldukça iyi sporcularımız yetişmiş. Dün ve bugün yapılan müsabakalarda bunu gördük, mutlu olduk." diye konuştu.